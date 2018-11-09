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Posted 9 ноября 2018, 06:36

Published 9 ноября 2018, 06:36

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

ООО «Гранд Строй» вновь отремонтирует больницу в Нижнем Тагиле

9 ноября 2018, 06:36
ООО «Гранд Строй», ремонтировавшее «Демидовскую больницу» на ул. Горошникова, займется ремонтом женской консультации на ул. Мира.

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по ремонту в здании женской консультации на ул. Мира. На выполнение работ выделено 3,4 млн рублей. К участию в открытом электронном аукционе заявилась лишь одна организация – ООО «Гранд Строй». Фирма принадлежит Арсену Саркисяну и специализируется на строительстве.

Компания уже ранее заключала контракты с ДГБ на общую сумму 7 млн. В частности, организация занималась ремонтом в здании хирургического корпуса больницы на ул. Горошникова и строительством сортировочно-эвакуационной площадки для медучреждения.

#Экономика#Нижний Тагил#Госзакупки#Ремонт#Женская консультация
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