ООО «Гранд Строй» вновь отремонтирует больницу в Нижнем Тагиле

Posted 9 ноября 2018, 06:36
Published 9 ноября 2018, 06:36
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В Нижнем Тагиле определен подрядчик по ремонту в здании женской консультации на ул. Мира. На выполнение работ выделено 3,4 млн рублей. К участию в открытом электронном аукционе заявилась лишь одна организация – ООО «Гранд Строй». Фирма принадлежит Арсену Саркисяну и специализируется на строительстве.
Компания уже ранее заключала контракты с ДГБ на общую сумму 7 млн. В частности, организация занималась ремонтом в здании хирургического корпуса больницы на ул. Горошникова и строительством сортировочно-эвакуационной площадки для медучреждения.