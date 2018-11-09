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Posted 9 ноября 2018,, 01:00

Published 9 ноября 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Церемония захоронения останков погибшего в годы ВОВ бойца прошла в Покровском

9 ноября 2018, 01:00
В селе Покровское 7 ноября были захоронены останки Павла Волкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойца были найдены недалеко от деревни Кислово Торопецкого района. Вместе с останками в Покровское были доставлены каска и смертный медальон, которые были преданы родственникам солдата. В дальнейшем они будут преданы в покровский музей.

Церемония захоронения прошла со всеми воинскими почестями. На церемонии присутствовали родственники Павла Волкова, руководство администрации и Думы ГГО, поисковики, ветеран Великой Отечественной войны Александр Кучма и члены Совета ветеранов Покровской администрации, информирукт Офицальный сайт Горноуральского городского округа.

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#Свободное время#ГГО и пригород#Великая отечественная война#Покровское#Война#Солдат#Захоронение#ВОв
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