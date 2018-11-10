Спасение Серой Шейки: житель Екатеринбурга спас вмерзшую в лед утку

Posted 10 ноября 2018,, 07:10
Published 10 ноября 2018,, 07:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Птицу заметили жильцы близлежащих домов. Местные жители побоялись выходить на тонкий лед и разместили объявление с просьбой о помощи в социальных сетях. Как сообщает «ОТВ», в течение дня на объявление откликнулся Тимур Айдаров, который подполз к птице и освободил ее из ледяного плена.
Она примерзла, в принципе ничего страшного, думаю, выживет. Было несложно, нехолодно, лед уже держит, хотя, когда шел обратно, у берега провалился, рассказал Тимур.