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Posted 10 ноября 2018,, 07:10

Published 10 ноября 2018,, 07:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спасение Серой Шейки: житель Екатеринбурга спас вмерзшую в лед утку

10 ноября 2018, 07:10
Екатеринбуржец спас утку, которая вмерзла в лед Нижнеисетского пруда.

Птицу заметили жильцы близлежащих домов. Местные жители побоялись выходить на тонкий лед и разместили объявление с просьбой о помощи в социальных сетях. Как сообщает «ОТВ», в течение дня на объявление откликнулся Тимур Айдаров, который подполз к птице и освободил ее из ледяного плена.

Она примерзла, в принципе ничего страшного, думаю, выживет. Было несложно, нехолодно, лед уже держит, хотя, когда шел обратно, у берега провалился, рассказал Тимур.

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#Свободное время#Новости УрФО#Лед#Утки#Птица#Спасатель
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