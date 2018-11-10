Замечены первые рыбаки: свердловское МЧС призывает уральцев не выходить на лёд

Толщина льда составляет всего три сантиметра, в то время как безопасная толщина – более 10 сантиметров, говорится на сайте министерства. Сотрудники ведомства призывают граждан не подвергать себя опасности, поскольку в случае ЧС человек сможет продержаться около 15 минут в воде при температуре -2 градусов по шкале Цельсия.