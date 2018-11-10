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Posted 10 ноября 2018, 15:20

Published 10 ноября 2018, 15:20

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Замечены первые рыбаки: свердловское МЧС призывает уральцев не выходить на лёд

10 ноября 2018, 15:20
С приходом морозов на водоёмах Свердловской области начал образовываться лёд. В связи с этим областное МЧС выступило с предостережением для тех, кого не останавливает факт того, что ледяной покров очень хрупкий.

Так, в посёлке Сарапулка на первый лёд уже вышли рыбаки, о чём рассказали местные жители.

Толщина льда составляет всего три сантиметра, в то время как безопасная толщина – более 10 сантиметров, говорится на сайте министерства. Сотрудники ведомства призывают граждан не подвергать себя опасности, поскольку в случае ЧС человек сможет продержаться около 15 минут в воде при температуре -2 градусов по шкале Цельсия.

В частности, нужно быть аккуратнее на участках, покрытых снегом. В группе риска, по информации МЧС, находятся школьники и рыбаки. Спасатели призывают родителей провести беседу с детьми на тему запрета выхода на замерзающий водоём. Рыбаки должны дождаться безопасного льда, уверяют в МЧС.

#Свердловская область#Здоровье#Опасность#Лед#Рыбаки
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