Замечены первые рыбаки: свердловское МЧС призывает уральцев не выходить на лёд

Posted 10 ноября 2018, 15:20
Published 10 ноября 2018, 15:20
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Так, в посёлке Сарапулка на первый лёд уже вышли рыбаки, о чём рассказали местные жители.
Толщина льда составляет всего три сантиметра, в то время как безопасная толщина – более 10 сантиметров, говорится на сайте министерства. Сотрудники ведомства призывают граждан не подвергать себя опасности, поскольку в случае ЧС человек сможет продержаться около 15 минут в воде при температуре -2 градусов по шкале Цельсия.
В частности, нужно быть аккуратнее на участках, покрытых снегом. В группе риска, по информации МЧС, находятся школьники и рыбаки. Спасатели призывают родителей провести беседу с детьми на тему запрета выхода на замерзающий водоём. Рыбаки должны дождаться безопасного льда, уверяют в МЧС.