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Posted 11 ноября 2018, 04:30

Published 11 ноября 2018, 04:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе

11 ноября 2018, 04:30
Для замещающих и многодетных семей Нижнего Тагила прошёл творческий мастер-класс «Морская фантазия». Мероприятие с таинственным названием собрало участников в Музее природы и охраны окружающей среды.

На творческий мастер-класс «Морская фантазия», который прошёл 8 ноября, пришло много детей и взрослых. Участникам было предложено создать собственный подводный пейзаж, используя ракушки, камушки, водоросли. Ну а затем предстояло населить созданный мир водными обитателями.

В результате у каждого взрослого и ребёнка появилась собственная «Морская картина», которую по возвращению домой можно повесить на видное место, сообщает ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил.

#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Ленинский район#Мастер-класс#Творчество#Рисунки#Многодетные семьи#Взрослые
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