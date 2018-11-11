Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе

Posted 11 ноября 2018, 04:30
Published 11 ноября 2018, 04:30
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
На творческий мастер-класс «Морская фантазия», который прошёл 8 ноября, пришло много детей и взрослых. Участникам было предложено создать собственный подводный пейзаж, используя ракушки, камушки, водоросли. Ну а затем предстояло населить созданный мир водными обитателями.
В результате у каждого взрослого и ребёнка появилась собственная «Морская картина», которую по возвращению домой можно повесить на видное место, сообщает ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил.