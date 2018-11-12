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Posted 12 ноября 2018,, 07:05

Published 12 ноября 2018,, 07:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Аппарат губернатора и правительства Свердловской области ищет специалистов

12 ноября 2018, 07:05
Объявлен конкурс на замещение ряда вакантных должностей в аппарат губернатора и правительства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирает новую команду в созданный осенью 2018 года аппарат губернатора и правительства региона.

Соискатели на вакантные должности специалиста в управление выпуска правовых актов и управление документационного обеспечения, в департамент кадровой политики и контроля могут подать свои документы до 29 ноября. Заседания конкурсной комиссии назначены на 15, 16 и 17 января 2019 года. Конкурс будет проводиться в резиденции губернатора, сообщает ЕАН.

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#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Должность#Аппарат#Конкурсная комиссия
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