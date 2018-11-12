Аппарат губернатора и правительства Свердловской области ищет специалистов

Posted 12 ноября 2018,, 07:05
Published 12 ноября 2018,, 07:05
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирает новую команду в созданный осенью 2018 года аппарат губернатора и правительства региона.
Соискатели на вакантные должности специалиста в управление выпуска правовых актов и управление документационного обеспечения, в департамент кадровой политики и контроля могут подать свои документы до 29 ноября. Заседания конкурсной комиссии назначены на 15, 16 и 17 января 2019 года. Конкурс будет проводиться в резиденции губернатора, сообщает ЕАН.