Аппарат губернатора и правительства Свердловской области ищет специалистов

Соискатели на вакантные должности специалиста в управление выпуска правовых актов и управление документационного обеспечения, в департамент кадровой политики и контроля могут подать свои документы до 29 ноября. Заседания конкурсной комиссии назначены на 15, 16 и 17 января 2019 года. Конкурс будет проводиться в резиденции губернатора, сообщает ЕАН.