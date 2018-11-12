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Posted 12 ноября 2018,, 15:52

Published 12 ноября 2018,, 15:52

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область оказалась в лидерах по лишению родительских прав

12 ноября 2018, 15:52
Свердловская область заняла четвертое место из шести в УрФО по количеству семей, желающих взять на воспитание приемного ребенка. Помимо этого, регион в лидерах по количеству случаев лишения родительских прав.

Исследование провел один из благотворительных фондов России. В Свердловской области на конец прошлого года насчитывалось 1 303 семьи, которые желали взять на воспитание сироту.

При этом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было зарегистрировано 17 337. Из них 2 027 свердловчан нуждались в семейном устройстве.

За 2017 год на учет поставлено 1 014 семей, которые хотели бы принять ребенка.

Число лиц, лишенных родительских прав, в регионе составило 1 439, пишет «Политсовет».

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#Общество#Свердловская область#Дети-сироты#Семьи#Сироты#Усыновление#Лишение родительских прав
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