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Posted 13 ноября 2018, 11:00

Published 13 ноября 2018, 11:00

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

50% российских учителей математики не справились с тестом по своему предмету

13 ноября 2018, 11:00
Учителя дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справились с работой по своим предметам.

Рособрнадзор проверил 67 регионов России и 22 тысячи учителей на знание своего предмета.

Преподаватели дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справились с тестовыми заданиями.

Педагоги по «обществознанию» и «праву» показали наилучший результат. А учителя русского языка и литературы продемонстрировали самый высокий уровень подготовки.

Также исследователи проверили российских педагогов на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. В сервисе «Учебник» преподавателям предстояло зарегистрировать всех учеников. Далее учитель выдавал всем задание через онлайн-программу. Учащиеся могли выполнять задания сервиса дома и в школе, ответы проверялись автоматически.

По мнению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, целью исследования было формирование представления о системе педагогического образования и повышения квалификации, сообщают «Новые Известия».

#Общество#Проверка#Россия#Учителя#Тестирование#Учебник
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