50% российских учителей математики не справились с тестом по своему предмету

Также исследователи проверили российских педагогов на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. В сервисе «Учебник» преподавателям предстояло зарегистрировать всех учеников. Далее учитель выдавал всем задание через онлайн-программу. Учащиеся могли выполнять задания сервиса дома и в школе, ответы проверялись автоматически.