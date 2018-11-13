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Posted 13 ноября 2018,, 09:43

Published 13 ноября 2018,, 09:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Бывшая директор школы в Екатеринбурге осуждена за мошенничество на 90 тысяч рублей

13 ноября 2018, 09:43
44-летняя жительница Екатеринбурга, ранее работавшая в одной из школ города, признана виновной в том, что путем мошенничества присвоила себе 90 тысяч рублей.

Следствие установило, что в период с мая по ноябрь 2016 года директор школы фиктивно трудоустроила в образовательное учреждение свою родственницу на должности уборщицы и лаборанта. Однако по факту девушка никакой работы там не выполняла.

Для трудоустройства родственницы директор подделала документы – приказ о приеме на работу, трудовой договор, приказ о совмещении должностей. В последствии она вносила ложные данные в табели учета рабочего времени и приказы о поощрении.

Денежные средства перечислялись на банковскую карту якобы работающей родственницы, после чего обвиняемая сама снимала их со счета. Таким образом директор присвоила себе 90 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года. Кроме того, женщина будет обязана возместить ущерб государству и вернуть присвоенные деньги, сообщает СУ СК по Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Трудоустройство#Мошенничество#Банковская карта#Директор школы#Екатеринбург
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