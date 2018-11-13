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Posted 13 ноября 2018, 05:12

Published 13 ноября 2018, 05:12

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Мужчина снес стеллаж в одном из магазинов Екатеринбурга и украл у продавца телефон

13 ноября 2018, 05:12
12 ноября в 11:30 в магазине настольных игр в ТЦ «Мегаполис» неизвестный мужчина украл у продавца смартфон. Вор попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Продавец вышла из магазина на несколько минут, закрыв вход одним из стеллажей. Вскоре появился неизвестный мужчина и, отодвинув стеллаж, пробрался в отдел. Делал он это быстро, поэтому со стеллажа упали несколько коробок с играми.

Мужчина прошел к кассе, схватил телефон и скрылся из магазина. Пострадавшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Кроме этого, из-за падения несколько коробок с играми потеряли товарный вид. Этот ущерб владелец магазина оценил в три тысячи рублей, сообщает E1.ru.

#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Магазин#Продавец#Телефон#Екатеринбург
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