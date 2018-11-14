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Posted 14 ноября 2018, 05:57

Published 14 ноября 2018, 05:57

Modified 18 июня 2022, 20:07

Updated 18 июня 2022, 20:07

«Парящий» экран и 3D: обновленный «Красногвардеец» встречает жителей Нижнего Тагила

14 ноября 2018, 05:57
Обновленный кинотеатр «Красногвардеец» открыл двери для жителей Нижнего Тагила. Что же изменилось в кинотеатре после ремонта?

После ремонта, проведенного на средства гранта, предоставленного Министерством культуры РФ и Фондом кино, нижнетагильский кинотеатр смог стать более современным, отремонтировать зал, а самое главное – обновить оборудование. Теперь «Красногвардеец» может показывать 3D фильмы на «парящем» экране, аналогов которому нет в других кинозалах города.

Первое, что замечает посетитель кинотеатра – входная группа. Вход в «Красногвардеец» модернизирован, теперь он стал оборудован и для людей с ОВЗ, у входа также появилась кнопка вызова сотрудников кинотеатра.

В холле кинолюбителей встречают картины на стенах и афиши предстоящих событий. Также проконсультировать гостей и рассказать о новинках кинопроката готовы приветливые сотрудники зала.

В кинотеатре показывают артхаусное кино, которое невозможно посмотреть в других залах города, а также после обновления много внимания уделяется семейным фильмам. Помимо кинопоказов в «Красногвардейце» проходят и иные мероприятия.

У нас обширная семейная программа, это не только фильмы и мультфильмы, но и различные развлекательные мероприятия для семей с детьми. Программа очень интересная, с призами от наших спонсоров,рассказали редакции TagilCity.ru в кинотеатре.

В «Красногвардейце» появилась современная электронная касса. В день в кинотеатре проходит 8 сеансов.

Главное изменение, конечно, обновленный кинозал. Он оформлен в темно-зеленых тонах, атмосфера способствует расслаблению и погружению в просмотр кинокартины. Кресла – мягкие, комфортные, зал идет под уклоном. Всего в зале 109 мест.

Еще одна новинка – современный экран необычной технологии, его называют «парящий». При просмотре фильмов создается ощущение, что полотно парит в воздухе. Как отмечают сотрудники кинотеатра, «парящий» экран в Нижнем Тагиле есть только в «Красногвардейце».

Новое оборудование позволяет показывать фильмы в 3D.

Каждый фильм приходит в кинотеатр на жестком диске. К каждому фильму имеется электронный ключ.

Посмотреть фильм просто на компьютере не удастся, даже если у вас окажется этот диск. Для каждого кинотеатра в России к каждому фильму выдается индивидуальный ключ и работает он только на период показа киноленты. Раньше дня премьеры, например, вы точно не сможете его посмотреть, никто не сможет,раскрыли редакции секреты кинопремьер сотрудники «Красногвардейца».

После реконструкции в кинотеатре стало намного оживленнее, люди с удовольствием идут в обновленный зал.

Конечно, сейчас народа стало больше, мы надеемся, что люди будут к нам приходить как можно чаще, а мы будем радовать их интересными фильмами, мультфильмами и другими мероприятиями,сказали сотрудники «Красногвардейца».

Тагильчане уже успели оценить новшества.

Прекрасная атмосфера, ходили на мультфильм, ребенок в восторге! Качество звука и картинка - превосходные! Чудесно, что рядом с домом теперь есть современный кинозал! рассказала тагильчанка Наталья.

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