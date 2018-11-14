«Парящий» экран и 3D: обновленный «Красногвардеец» встречает жителей Нижнего Тагила

Посмотреть фильм просто на компьютере не удастся, даже если у вас окажется этот диск. Для каждого кинотеатра в России к каждому фильму выдается индивидуальный ключ и работает он только на период показа киноленты. Раньше дня премьеры, например, вы точно не сможете его посмотреть, никто не сможет,раскрыли редакции секреты кинопремьер сотрудники «Красногвардейца».