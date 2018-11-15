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Posted 15 ноября 2018,, 01:00

Published 15 ноября 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

62,5% школьных столовых в Свердловской области нарушили санитарные нормы

15 ноября 2018, 01:00
12 тысяч учреждений, занимающихся доставкой питания в образовательные учреждения Свердловской области, были проверены Роспотребнадзором. В 62,5% учреждений были обнаружены нарушения.

Более половины школьных столовых организует питание детей с нарушениями. Основными были нарушения санитарно-противоэпидемического режима и условий хранения продуктов. Также было выявлено, что столовые не соблюдали требования к массе и калорийности порций. Помимо этого, в проверенных пищеблоках не было документации о безопасности использованных продуктов.

Всего надзором органом было выписано 1183 штрафа, сумма которых составила 12 млн рублей, 20 протоколов были направлены на рассмотрение в суд, так как учебные заведения не выполнили предписания об устранении нарушений, пишут «Европейско-Азиатские новости».

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#Общество#Свердловская область#Нарушение#Школа#Столовая#Санитарные нормы#Штрафы
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