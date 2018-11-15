62,5% школьных столовых в Свердловской области нарушили санитарные нормы

Posted 15 ноября 2018,, 01:00
Published 15 ноября 2018,, 01:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Более половины школьных столовых организует питание детей с нарушениями. Основными были нарушения санитарно-противоэпидемического режима и условий хранения продуктов. Также было выявлено, что столовые не соблюдали требования к массе и калорийности порций. Помимо этого, в проверенных пищеблоках не было документации о безопасности использованных продуктов.
Всего надзором органом было выписано 1183 штрафа, сумма которых составила 12 млн рублей, 20 протоколов были направлены на рассмотрение в суд, так как учебные заведения не выполнили предписания об устранении нарушений, пишут «Европейско-Азиатские новости».