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Posted 15 ноября 2018,, 07:40

Published 15 ноября 2018,, 07:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Бажов лидирует в списке кандидатов на донаименование аэропорта в Екатеринбурге

15 ноября 2018, 07:40
Согласно предварительным итогам голосования, в списке имен-кандидатов определился лидер, им стал писатель Павел Бажов.

Свердловчане, голосуя, за донаименования аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, отдают предпочтение Павлу Бажову. В таблице с предварительными итогами голосования, имя уральского писателя лидирует. В настоящий момент за него проголосовали более 3,5 тыс. человек, на втором месте в рейтинге оказался промышленник Акинфий Демидов, набрав более 2,5 тыс. голосов. За присвоение аэропорту имени полководца Георгия Жукова проголосовали более 1,5 тыс. свердловчан.

Принять участие в выборе второго имени для екатеринбургского аэропорта можно до 30 ноября. Проголосовать можно на сайте на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, заполнив анкету или позвонив по номеру «горячей линии» 8 (800) 707-93-17.

Однако ЕАН, ссылаясь на свой источник в кабинете министров Свердловской области, сообщают, что вопрос с донаименованием уже решен. Кандидатуру Павла Бажова поддерживает Евгений Куйвашев, а представители холдинга «Аэропорты регионов» решили согласиться с мнением свердловского губернатора.

Кроме того, в ночь на 13 ноября уральцы получили рассылку с призывом проголосовать за имя Павла Бажова.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Голосование#Аэропорт «Кольцово»#Рассылка#Екатеринбург
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