Бажов лидирует в списке кандидатов на донаименование аэропорта в Екатеринбурге

Свердловчане, голосуя, за донаименования аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, отдают предпочтение Павлу Бажову. В таблице с предварительными итогами голосования, имя уральского писателя лидирует. В настоящий момент за него проголосовали более 3,5 тыс. человек, на втором месте в рейтинге оказался промышленник Акинфий Демидов, набрав более 2,5 тыс. голосов. За присвоение аэропорту имени полководца Георгия Жукова проголосовали более 1,5 тыс. свердловчан.