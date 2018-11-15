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Posted 15 ноября 2018,, 08:20

Published 15 ноября 2018,, 08:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии

15 ноября 2018, 08:20
Состояние мужчины и женщины с 2-летним ребенком, пострадавших в аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября, остается стабильно тяжелым.

Состояние пешеходов, которые были сбиты водителем автомобиля марки Honda CR-V, остается стабильно тяжелым. Двое из них находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает Горздрав. 2-летний ребенок – в коме.

Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге водитель автомобиля Honda CR-V, выехал на тротуар на улице Фурманова, где сбил сначала мужчину, а потом женщину с ребенком. Водитель пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако в СКР выдвинули версию умышленного причинения вреда здоровью пострадавших, поскольку действия водителя не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту покушение на убийство двух и более лиц.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области будет проведен комплекс судебных экспертиз и другие необходимые следственные мероприятия.

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#Общество#Ребенок#Проверка#Уголовное дело#Пешеход#Тротуар#Пострадавшие#СКР#Екатеринбург
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