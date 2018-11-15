Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии

Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге водитель автомобиля Honda CR-V, выехал на тротуар на улице Фурманова, где сбил сначала мужчину, а потом женщину с ребенком. Водитель пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако в СКР выдвинули версию умышленного причинения вреда здоровью пострадавших, поскольку действия водителя не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой.