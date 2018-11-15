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Posted 15 ноября 2018, 16:11

Published 15 ноября 2018, 16:11

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Сын ТОП-менеджера УВЗ Рощупкин стал кандидатом на должность руководителя УКС в Серове

15 ноября 2018, 16:11
Сын исполнительного директора УВЗ Сергей Рощупкин может возглавить МКУ «УКС» в Серове.

Работники серовского учреждения сообщили, что в начале осени Ольга Нелюбина по собственному желанию освободила должность директора. На сегодняшний день обязанности руководителя управления исполняет Михаил Петухов, ранее он являлся начальником производственно-технической службы УКС.

Эту должность в скором времени займет сын свердловского депутата Владимира Рощупкина - Сергей Рощупкин, информирует Ura.ru, ссылаясь на личный источник.

#Общество#Нижний Тагил#Серов#Муп#УВЗ#Сергей Рощупкин
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