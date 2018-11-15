Сын ТОП-менеджера УВЗ Рощупкин стал кандидатом на должность руководителя УКС в Серове

Posted 15 ноября 2018, 16:11
Published 15 ноября 2018, 16:11
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Работники серовского учреждения сообщили, что в начале осени Ольга Нелюбина по собственному желанию освободила должность директора. На сегодняшний день обязанности руководителя управления исполняет Михаил Петухов, ранее он являлся начальником производственно-технической службы УКС.
Эту должность в скором времени займет сын свердловского депутата Владимира Рощупкина - Сергей Рощупкин, информирует Ura.ru, ссылаясь на личный источник.