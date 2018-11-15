Житель Невьянска умер от рака за несколько месяцев в ожидании медицинской помощи

В августе 2018 года у жителя Невьянска Александра Попова начались боли в правом боку. После череды медицинских осмотров и анализов ему был поставлен диагноз – рак. Между посещением врачей прошло 2-3 недели, рассказали родственники Александра. При этом никаких лекарств или иной помощи мужчине предоставлено не было. На 23 октября назначили комиссию, на которой лечение также не начали, так как Попову заявили, что нужно оформлять инвалидность.