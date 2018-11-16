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Posted 16 ноября 2018,, 07:00

Published 16 ноября 2018,, 07:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фестиваль для абитуриентов устроит в Нижнем Тагиле Сибирский федеральный университет

16 ноября 2018, 07:00
Научный праздник с конкурсами, профориентационными тренингами и лекциями для школьников стартует в Нижнем Тагиле 17 ноября, в 12:30.

Площадкой выездного фестиваля «Абитуриент 2019», организованного Сибирским федеральным университетом, станет лицей по адресу ул. Энтузиастов, 15.

Студенты и преподаватели крупнейшего за Уралом вуза расскажут гостям о востребованных направлениях подготовки и профессиях в формате увлекательных лекций, посвященных астрономии, экологии, биологии и инженерным дисциплинам. Школьники смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах, обменяв полученную в них фестивальную валюту «СФУнтики» на ценные призы.

Юным тагильчанам и их родителям презентуют профильные институты и образовательные программы СФУ, подскажут, как эффективно подготовиться к вступительным экзаменам и какой будет приемная кампания 2019 года.

Фестиваль – это не только программа образовательных лекций и мастер-классов, но и возможность определиться с будущей профессией, выбрав для себя одно из направлений обучения. Мы предлагаем более 180 программ бакалавриата и столько же магистратуры, которые относятся более чем к 70 укрупненным направлениям подготовки. В свое время на базе СФУ были объединены пять университетов, поэтому нынешняя структура из 20 институтов охватывает практически весь спектр направлений,отметил руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.

Полную программу фестиваля можно найти на сайте вуза, дополнительную информацию - получить по телефонам 8 (391) 291 22 25, 8 (391) 291 22 26.

#Общество#Фестиваль#Праздник#Конкурс#Студенты#Образование#Студент#Обучение#Вуз#Абитуриент
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