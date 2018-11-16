Фестиваль для абитуриентов устроит в Нижнем Тагиле Сибирский федеральный университет

Фестиваль – это не только программа образовательных лекций и мастер-классов, но и возможность определиться с будущей профессией, выбрав для себя одно из направлений обучения. Мы предлагаем более 180 программ бакалавриата и столько же магистратуры, которые относятся более чем к 70 укрупненным направлениям подготовки. В свое время на базе СФУ были объединены пять университетов, поэтому нынешняя структура из 20 институтов охватывает практически весь спектр направлений,отметил руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.