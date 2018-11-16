tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2018, 03:00

Published 16 ноября 2018, 03:00

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Мэрия Нижнего Тагила ищет человека на должность главного архитектора

16 ноября 2018, 03:00
Администрация Нижнего Тагила ищет в свой штат главного архитектора и начальника отдела градостроительного планирования управления архитектуры. Срок подачи документов – до 4 декабря.

Желающий стать главным архитектором должен иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка».

При этом бакалавры занять вакантную должность не могут, так как она открыта только для специалистов и магистрантов. Опыт работы муниципальным служащим или по специальности должен быть не менее 2 лет. Выпускники-отличники могут попробовать свою кандидатуру спустя 1 год работы.

Требования для начальника отдела градостроительного планирования мягче – наличие высшего образования по специальностям «Юриспруденция» или «Архитектура и строительство». Опыт работы не требуется, сообщают «Все новости».

Напомним, что ранее Владислав Пинаев уволил начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Никкеля в связи «с утратой доверия».

#Общество#Нижний Тагил#Работа#Администрация#Вакансия#Кандидатура#Архитектор#Поиск работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика