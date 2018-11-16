Мэрия Нижнего Тагила ищет человека на должность главного архитектора

Posted 16 ноября 2018, 03:00
Published 16 ноября 2018, 03:00
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
Желающий стать главным архитектором должен иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка».
При этом бакалавры занять вакантную должность не могут, так как она открыта только для специалистов и магистрантов. Опыт работы муниципальным служащим или по специальности должен быть не менее 2 лет. Выпускники-отличники могут попробовать свою кандидатуру спустя 1 год работы.
Требования для начальника отдела градостроительного планирования мягче – наличие высшего образования по специальностям «Юриспруденция» или «Архитектура и строительство». Опыт работы не требуется, сообщают «Все новости».
Напомним, что ранее Владислав Пинаев уволил начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Никкеля в связи «с утратой доверия».