Обновление продолжается: сцена с Арлекином появится в ГДМ Нижнего Тагила

Согласно техзаданию, учреждение готово приобрести занавес драпировочный с противопожарной пропиткой, декоративного Арлекина умеренно синего цвета, также с противопожарной пропиткой. Помимо этого для сцены будут закуплены задник и кулисы в количестве нескольких штук.