Обновление продолжается: сцена с Арлекином появится в ГДМ Нижнего Тагила

Posted 16 ноября 2018, 05:00
Published 16 ноября 2018, 05:00
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
МБУ «Городской дворец молодежи» выделило 900 тысяч рублей на покупку «одежды» для сценической площадки.
Согласно техзаданию, учреждение готово приобрести занавес драпировочный с противопожарной пропиткой, декоративного Арлекина умеренно синего цвета, также с противопожарной пропиткой. Помимо этого для сцены будут закуплены задник и кулисы в количестве нескольких штук.
Все оснащение сцены должно быть пожаробезопасно и соответствовать ГОСТам и требованиям заказчика.
Поиск исполнителя осуществляется путем открытого аукциона на сайте госзакупок. Итоги торгов будут подведены 26 ноября.