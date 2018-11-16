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Posted 16 ноября 2018, 05:00

Published 16 ноября 2018, 05:00

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Обновление продолжается: сцена с Арлекином появится в ГДМ Нижнего Тагила

16 ноября 2018, 05:00
В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы в Городском дворце молодежи, 900 тысяч рублей выделено на обновление сцены.

МБУ «Городской дворец молодежи» выделило 900 тысяч рублей на покупку «одежды» для сценической площадки.

Согласно техзаданию, учреждение готово приобрести занавес драпировочный с противопожарной пропиткой, декоративного Арлекина умеренно синего цвета, также с противопожарной пропиткой. Помимо этого для сцены будут закуплены задник и кулисы в количестве нескольких штук.

Все оснащение сцены должно быть пожаробезопасно и соответствовать ГОСТам и требованиям заказчика.

Поиск исполнителя осуществляется путем открытого аукциона на сайте госзакупок. Итоги торгов будут подведены 26 ноября.

#Общество#Нижний Тагил#Госзакупки#Ремонт#Сцена#ГДМ
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