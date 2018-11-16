Побежал за мячом: 10-летний школьник попал под колеса внедорожника в Краснотурьинске

Posted 16 ноября 2018,, 07:42
Published 16 ноября 2018,, 07:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Мальчик шел по улице Октябрьской на спортивную площадку. В руках у него был мяч, который в какой-то момент неожиданно выскочил. Школьник погнался за ним, выбежал на проезжую часть и попал под колеса внедорожника Ford.
Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами – закрытая черепно-мозговой травма, сотрясение мозга, компрессионный переломом трех позвонков и ссадины лица.
На маму пострадавшего мальчика составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает JustMedia.