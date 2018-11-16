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Posted 16 ноября 2018,, 07:42

Published 16 ноября 2018,, 07:42

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Побежал за мячом: 10-летний школьник попал под колеса внедорожника в Краснотурьинске

16 ноября 2018, 07:42
15 ноября в 13:30 в Краснотурьинске 10-летний ребенок попал под колеса внедорожника Ford, когда побежал за покатившимся мячом.

Мальчик шел по улице Октябрьской на спортивную площадку. В руках у него был мяч, который в какой-то момент неожиданно выскочил. Школьник погнался за ним, выбежал на проезжую часть и попал под колеса внедорожника Ford.

Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами – закрытая черепно-мозговой травма, сотрясение мозга, компрессионный переломом трех позвонков и ссадины лица.

На маму пострадавшего мальчика составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает JustMedia.

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#Происшествия#Ребенок#ДТП#Краснотурьинск#Мать#Мяч#Внедорожник
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