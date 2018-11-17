Дайвер сменил патриота: состав Общественной палаты Свердловской области был обновлён

В составе Общественной палаты Свердловской области произошли изменения – двое её участников досрочно прекратили свои полномочия. Указом губернатора Евгения Куйвашева были определены новые члены областного совещательного органа.

Общественную палату Свердловской области покинули учредитель фонда «Уральский Союз Патриотов» Сергей Воронин и сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Свердловской области» Анастасия Немец. Они стали депутатами Екатеринбургской городской думы. Вместо них в Общественную палату вошли генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов и президент региональной общественной организации «Свердловская федерация подводного спорта» Валерий Черкашин, сообщает «Уралинформбюро». Изменения в состав совещательного органа области были внесены 16 ноября указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.