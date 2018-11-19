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Posted 19 ноября 2018,, 12:18

Published 19 ноября 2018,, 12:18

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

60 сирот получили ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле

19 ноября 2018, 12:18
60 сирот Нижнего Тагила получили новое жилье на улице Пиритной. 81,9 млн рублей потрачено на обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей.

Жильцы остались довольны работой застройщика. Многие отметили, что квартиры теплые и уютные.

Новоселы дома уже строят планы встречать новогодние праздники в недавно полученных квартирах. Такой отзыв оставили Владислава и София Малыгины, их квартиры находятся на одной лестничной площадке. Для начала девушки планируют купить необходимую мебель.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что с начала 2018 года новым жильем уже обеспечены 140 сирот, информирует «Областная газета».

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#Общество#Нижний Тагил#Жилье#Улица#Дети-сироты#Тагильчане#Квартиры#Новые дома
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