60 сирот получили ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле

Posted 19 ноября 2018,, 12:18
Published 19 ноября 2018,, 12:18
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жильцы остались довольны работой застройщика. Многие отметили, что квартиры теплые и уютные.
Новоселы дома уже строят планы встречать новогодние праздники в недавно полученных квартирах. Такой отзыв оставили Владислава и София Малыгины, их квартиры находятся на одной лестничной площадке. Для начала девушки планируют купить необходимую мебель.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что с начала 2018 года новым жильем уже обеспечены 140 сирот, информирует «Областная газета».