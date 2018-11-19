Тюменец приговорен к 2 годам тюрьмы за смертельное ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Posted 19 ноября 2018, 14:36
Published 19 ноября 2018, 14:36
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
17 января 2018 года мужчина ехал по трассе Екатеринбург-Тюмень. Установлено, что он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Водитель ВАЗа также получил многочисленные травмы.
Подсудимый полностью признал вину и частично возместил моральный ущерб. Суд назначил обвиняемому два года колонии-поселения с лишением права управлять машиной на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.