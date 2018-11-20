15-20 млн руб: бюджет строительства свердловских школьных стадионов будет ограничен

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков заявил, что в случае, если муниципалитеты планируют строительство на большую сумму, они могут самостоятельно найти инвестора. Однако если возникнут проблемы с инвестициями у них останется возможность оборудовать стадиона на сумму выделенных субсидий.