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Posted 20 ноября 2018,, 07:32

Published 20 ноября 2018,, 07:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

15-20 млн руб: бюджет строительства свердловских школьных стадионов будет ограничен

20 ноября 2018, 07:32
Депутаты Законодательного собрания предложили выделить на строительство каждого школьного стадиона в Свердловской области не боле 20 млн рублей. Данная мера связана с тем, что от муниципалитетов поступили заявки на строительство в 2019 году 48 стадионов.

На 2019 год от муниципалитетов Свердловской области поступили заявки на строительство 48 школьных стадионов, на эти цели потребуется не менее 400 млн рублей.

Региональное министерство общего и профессионального образования предложило выделить из областного бюджета не более 20 млн рублей на строительство каждого стадиона.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков заявил, что в случае, если муниципалитеты планируют строительство на большую сумму, они могут самостоятельно найти инвестора. Однако если возникнут проблемы с инвестициями у них останется возможность оборудовать стадиона на сумму выделенных субсидий.

Заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова объяснила связь данной меры с необходимостью обеспечить максимально большее количество муниципалитетов современными стадионами, сообщает JustMedia.

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#Общество#Свердловская область#Законодательное собрание#Строительство#Финансирование#Инвестиции#Стадион#Бюджет области#Ирина Серкова
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