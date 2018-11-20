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Posted 20 ноября 2018, 14:44

Published 20 ноября 2018, 14:44

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Операция «Ловелас»: находившийся в розыске екатеринбуржец задержан на свидании

20 ноября 2018, 14:44
Преступник, находившийся в розыске, был задержан в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 ноября. Полицейские выманили правонарушителя, с помощью любовной переписки в интернете.

В 2017 году задержанный был осужден за кражу автомобильных аккумуляторов из машин, припаркованных во дворах жилых домов. Мужчина решил скрыться, чтобы избежать наказания. Полицейские не могли найти его не по адресу, где осужденный проживал, от сим-карты он избавился. В дальнейшем он был объявлен в розыск.

Оперативники ГУФСИН смогли установить, что мужчина общается через страничку в соцсети. Спецоперацию по поимке преступника они назвали «Ловелас». От имени красивой девушки правоохранители зарегистрировались в соцсети и написали мужчине. Екатеринбуржец ответил, завязалась переписка, которая длилась два месяца. Затем осужденный пригласил «девушку» на свидание, где его и задержали оперативники, пишет «Вечерний Екатеринбург».

#Общество#Новости УрФО#Суд#Приговор#Розыск#Осужденный#Задержание#Побег#Свидание
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