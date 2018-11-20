Виноватым себя не считает: судебный процесс начался над маньяком из Екатеринбурга

Свердловский областной суд начал разбирательство по делу Черняева. Мужчина завил, что признавать себя виновным не собирается. Он обвинил следователей в вымогании признательных показаний. Обвиняемый также сказал, что правоохранительные органы воспользовались его нездоровьем: ранее Черняев был контужен.