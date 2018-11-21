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Posted 21 ноября 2018,, 15:29

Published 21 ноября 2018,, 15:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

12-летний житель Верхней Салды награжден медалью за «За мужество в спасении»

21 ноября 2018, 15:29
12-летний житель Верхней Салды Владимир Хитрин получил медаль за «За мужество в спасении».

22 мая мальчик возвращался домой, когда увидел мужчин, которые сначала ругались, а потом подрались.

Юный салдинец снял нападавшего на телефон и побежал за помощью. По пути он встретил сотрудника ППС и показал ему, где произошла драка. В это время нападавший пытался оттащить тело оппонента в кусты. Тогда его и задержал полицейский.

Полицейские решили отметить смелый поступок юноши и сообщили о произошедшем в ГУ МВД России по Свердловской области.

Постановлением «Российского союза спасателей» 12-летнего Владимира Хитрина решено наградить Медалью «За мужество в спасении»

Медаль мальчик получил 16 ноября в правительстве региона. Кроме юного салдинца награды получили еще девять школьников, пишет vsalde.ru.

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#Свободное время#Верхняя и Нижняя Салда#Спасение#Мальчик#Медаль#Спасение людей#Владимир Хитрин
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