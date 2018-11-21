12-летний житель Верхней Салды награжден медалью за «За мужество в спасении»

Posted 21 ноября 2018,, 15:29
Published 21 ноября 2018,, 15:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
22 мая мальчик возвращался домой, когда увидел мужчин, которые сначала ругались, а потом подрались.
Юный салдинец снял нападавшего на телефон и побежал за помощью. По пути он встретил сотрудника ППС и показал ему, где произошла драка. В это время нападавший пытался оттащить тело оппонента в кусты. Тогда его и задержал полицейский.
Полицейские решили отметить смелый поступок юноши и сообщили о произошедшем в ГУ МВД России по Свердловской области.
Постановлением «Российского союза спасателей» 12-летнего Владимира Хитрина решено наградить Медалью «За мужество в спасении»
Медаль мальчик получил 16 ноября в правительстве региона. Кроме юного салдинца награды получили еще девять школьников, пишет vsalde.ru.