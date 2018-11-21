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Posted 21 ноября 2018,, 01:30

Published 21 ноября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дума Екатеринбурга призвала мэрию сносить киоски бульдозерами

21 ноября 2018, 01:30
Депутаты Думы Екатеринбурга предложили муниципальным властям сносить киоски, которые были установлены незаконно на территории города, при помощи бульдозеров.

В Екатеринбурге насчитывается 3,32 тысячи точек несанкционированной торговли. В 2018 году более 200 нелегальных торговых точек были демонтированы. Администрация столицы Урала пояснила, что возникают сложности с поиском собственников торговых киосков.

Как пояснила ио руководителя комитета по товарному рынку Елена Чернышева, сносить киоски более интенсивно мешают процедуры, которые необходимо соблюсти: нужно установить личность владельца объекта, затем уведомить его о сносе и лишь потом производить работы на объекте.

Депутат Григорий Вихарев предложил действовать так же, как это делают в Москве: сносить киоски бульдозерами. По предложению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского город должен быть очищен от незаконно установленных киосков к 2022 году, пишут «ЕАН».

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#Общество#Новости УрФО#Депутаты#Торговля#Снос#Киоски#Бульдозер
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