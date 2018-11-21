Дума Екатеринбурга призвала мэрию сносить киоски бульдозерами

Posted 21 ноября 2018,, 01:30
Published 21 ноября 2018,, 01:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Екатеринбурге насчитывается 3,32 тысячи точек несанкционированной торговли. В 2018 году более 200 нелегальных торговых точек были демонтированы. Администрация столицы Урала пояснила, что возникают сложности с поиском собственников торговых киосков.
Как пояснила ио руководителя комитета по товарному рынку Елена Чернышева, сносить киоски более интенсивно мешают процедуры, которые необходимо соблюсти: нужно установить личность владельца объекта, затем уведомить его о сносе и лишь потом производить работы на объекте.
Депутат Григорий Вихарев предложил действовать так же, как это делают в Москве: сносить киоски бульдозерами. По предложению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского город должен быть очищен от незаконно установленных киосков к 2022 году, пишут «ЕАН».