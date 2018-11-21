Дума Екатеринбурга призвала мэрию сносить киоски бульдозерами

Как пояснила ио руководителя комитета по товарному рынку Елена Чернышева, сносить киоски более интенсивно мешают процедуры, которые необходимо соблюсти: нужно установить личность владельца объекта, затем уведомить его о сносе и лишь потом производить работы на объекте.