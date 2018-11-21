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Posted 21 ноября 2018, 14:58

Published 21 ноября 2018, 14:58

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге

21 ноября 2018, 14:58
21 ноября в Екатеринбурге на Кольцовском тракте появилась растяжка, на которой перечислены несколько имен для аэропорта Кольцово.

Создатели растяжки перечислили следующие имена для присвоения екатеринбургскому аэропорту: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…»

Фото выложил в соцсеть председатель отделения партии КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.

За день до появления плаката в уральскую столицу прилетал Владимир Мединский, который является автором проекта «Великие имена России».

#Свободное время#Новости УрФО#Кольцово#Александр Ивачев#Аэропорт «Кольцово»#Переименование#КПРФ
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