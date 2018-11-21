«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге

Posted 21 ноября 2018, 14:58
Published 21 ноября 2018, 14:58
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Создатели растяжки перечислили следующие имена для присвоения екатеринбургскому аэропорту: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…»
Фото выложил в соцсеть председатель отделения партии КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.
За день до появления плаката в уральскую столицу прилетал Владимир Мединский, который является автором проекта «Великие имена России».