«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге

21 ноября в Екатеринбурге на Кольцовском тракте появилась растяжка, на которой перечислены несколько имен для аэропорта Кольцово.

Создатели растяжки перечислили следующие имена для присвоения екатеринбургскому аэропорту: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…» Фото выложил в соцсеть председатель отделения партии КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев. За день до появления плаката в уральскую столицу прилетал Владимир Мединский, который является автором проекта «Великие имена России».