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Posted 22 ноября 2018,, 15:25

Published 22 ноября 2018,, 15:25

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

74 млн руб. будут выделены на зарплату руководству «Титановой долины» в Верхней Салде

22 ноября 2018, 15:25
УК «Титановая долина» при обсуждении проекта бюджета Свердловской области запросила 74 миллиона рублей на зарплату руководящему составу.

162 млн рублей необходимо компании для обеспечения предприятия. 4 млн требуется для аренды площадей в БЦ «Высоцкий», 21 млн рублей для оплаты коммунальных платежей. Из этой суммы 74,1 млн отведено в фонд заработной платы.

Сотрудники «Титановой долины» отказались комментировать свой доход, но подчеркнули, что заработную плату высокой не считают. Пресс-служба компании пояснила, что средняя зарплата работника с вычетом налога и страхового взноса составляет 55 000 рублей, сообщает ЕАН.

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#Экономика#Верхняя и Нижняя Салда#Свердловская область#Законодательное собрание#Бюджет#Зарплата#Александр Ивачев#Титановая долина#КПРФ
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