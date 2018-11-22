74 млн руб. будут выделены на зарплату руководству «Титановой долины» в Верхней Салде

162 млн рублей необходимо компании для обеспечения предприятия. 4 млн требуется для аренды площадей в БЦ «Высоцкий», 21 млн рублей для оплаты коммунальных платежей. Из этой суммы 74,1 млн отведено в фонд заработной платы.