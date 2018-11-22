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Posted 22 ноября 2018,, 16:04

Published 22 ноября 2018,, 16:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Шесть молодых семей из ГГО смогут купить недвижимость за счет соцвыплат

22 ноября 2018, 16:04
Шесть молодых семей получили свидетельства на общую сумму 4,8 млн рублей на строительство и покупку недвижимости в сельской местности.

Свидетельство на предоставление выплаты получили участники программы по улучшению жилищных условий.

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» действует уже четыре года. За это время в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 37 семей из ГГО смогли улучшить жилищные условия.

В 2018 году трем семьям уже были вручены свидетельства, теперь еще шесть получили документ. Деньги участники программы смогут потратить на покупку квартир или заключение договора на строительство домов и приобретение стройматериалов для них, информирует Официальный сайт ГГО.

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#Общество#ГГО и пригород#Жилье#Недвижимость#Молодая семья#Сертификаты#Горноуральский городской округ
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