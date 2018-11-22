Водитель маршрутки «Союз-НТ» в Нижнем Тагиле высадил школьницу за 6 км от остановки

Отец школьницы рассказал, что несовершеннолетняя возвращалась от репетитора, который готовит ее к ЕГЭ. На остановке «Пристань» ее встречала мама. Однако, так как девушка осталась в автобусе единственным пассажиром, водитель решил не делать крюк и потребовал, чтобы школьница вышла. Не смотря на протесты девушки, мужчина высадил ее на неосвещенном участке дороги. Оттуда ее и забрала мама. По словам родителей, у девушки весь вечер была истерика после случившегося.