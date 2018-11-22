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Posted 22 ноября 2018, 09:18

Published 22 ноября 2018, 09:18

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Водитель маршрутки «Союз-НТ» в Нижнем Тагиле высадил школьницу за 6 км от остановки

22 ноября 2018, 09:18
21 ноября около 21:00 водитель маршрутки АП «Союз-НТ» высадил несовершеннолетнюю школьницу на неосвещенном участке дороги на ГГМ за 6 км от пункта назначения. Мужчина заявил, что не хочет делать крюк.

21 ноября около 21:00 в Нижнем Тагиле на ГГМ водитель коммерческой маршрутки, следовавшему по 26-му маршруту, высадил 17-летнюю девушку на заснеженную обочину в 6 километрах от пункта назначения.

Отец школьницы рассказал, что несовершеннолетняя возвращалась от репетитора, который готовит ее к ЕГЭ. На остановке «Пристань» ее встречала мама. Однако, так как девушка осталась в автобусе единственным пассажиром, водитель решил не делать крюк и потребовал, чтобы школьница вышла. Не смотря на протесты девушки, мужчина высадил ее на неосвещенном участке дороги. Оттуда ее и забрала мама. По словам родителей, у девушки весь вечер была истерика после случившегося.

Родители школьницы обратились в отдел полиции №16. Сотрудники ОВД подтвердили факт обращения граждан и сообщили о проведении проверки.

Руководитель АП Объединение «Союз-НТ», обслуживающего данный маршрут, Юрий Косоуров заявил, что не осведомлен о данном происшествии. Он пояснил, что по данному маршруту него работают 16 машин, поэтому родителям необходимо обратиться лично к нему для выяснения ситуации, сообщает «Уралинформбюро».

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#ГГМ#Школьница#Союз-НТ#Вмз#Маршрутки
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