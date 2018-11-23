РОСИЗО про «ЭКСПО-2025»: наши художники появятся в коллекциях мировых музеев

По мнению руководителя управления по региональному развитию государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, в случае проведения международное выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, новые возможности откроются не только для всего региона, но и для современного искусства. Алиса Прудникова заявляет, что тогда свердловские художники появятся в коллекциях мировых музеев и откроют выставки на самых престижных площадках, сообщает Just Media.