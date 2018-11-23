РОСИЗО про «ЭКСПО-2025»: наши художники появятся в коллекциях мировых музеев

Posted 23 ноября 2018,, 07:08
Published 23 ноября 2018,, 07:08
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По мнению руководителя управления по региональному развитию государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, в случае проведения международное выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, новые возможности откроются не только для всего региона, но и для современного искусства. Алиса Прудникова заявляет, что тогда свердловские художники появятся в коллекциях мировых музеев и откроют выставки на самых престижных площадках, сообщает Just Media.
Алиса Прудникова отмечает, что современные художники стремятся продемонстрировать свое искусство всему миру. И проект НЕМОСКВА доказал ,что искусство является эффективным языком для мировой коммуникации, когда объехал по стране. А с приходом ЭКСПО откроется новый уровень пристального внимания к современному искусству.