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Posted 23 ноября 2018,, 07:08

Published 23 ноября 2018,, 07:08

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

РОСИЗО про «ЭКСПО-2025»: наши художники появятся в коллекциях мировых музеев

23 ноября 2018, 07:08
Руководитель дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заявила, что победа Екатеринбурга в борьбе за право на проведение «ЭКСПО-2025» откроет новые возможности для современного искусства.

По мнению руководителя управления по региональному развитию государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, в случае проведения международное выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, новые возможности откроются не только для всего региона, но и для современного искусства. Алиса Прудникова заявляет, что тогда свердловские художники появятся в коллекциях мировых музеев и откроют выставки на самых престижных площадках, сообщает Just Media.

Алиса Прудникова отмечает, что современные художники стремятся продемонстрировать свое искусство всему миру. И проект НЕМОСКВА доказал ,что искусство является эффективным языком для мировой коммуникации, когда объехал по стране. А с приходом ЭКСПО откроется новый уровень пристального внимания к современному искусству.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#ЭКСПО-2025#Художники#Современное искусство#РОСИЗО
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