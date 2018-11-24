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Posted 24 ноября 2018,, 05:35

Published 24 ноября 2018,, 05:35

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Опыт заявочной кампании на проведение ЭКСПО будет использован в Свердловской области

24 ноября 2018, 05:35
Опыт Екатеринбурга в заявочной кампании на право проведения ЭКСПО 2025 будет использоваться в дальнейшем для реализации различных проектов Свердловской области.

После оглашения результатов голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что опыт участия Екатеринбурга в заявочной кампании будет использоваться в реализации других проектов. По словам губернатора, столица Урала вела масштабную кампанию, в рамках которой была разработана подробная концепция «умного города».

Мы выросли, стали сильнее и увереннее, приобрели колоссальный опыт, сказал глава региона.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что весь мир увидел новую Россию, динамичную и современную.

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин пояснил, что после участия в конкурсе Екатеринбург отметит 300-летие в новом облике, будет завершена транспортная реформа и ремонт дорог, информирует Официальный сайт правительства Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Выставка#ЭКСПО-2025#Евгений Куйвашев#Опыт
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