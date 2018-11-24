Опыт заявочной кампании на проведение ЭКСПО будет использован в Свердловской области

После оглашения результатов голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что опыт участия Екатеринбурга в заявочной кампании будет использоваться в реализации других проектов. По словам губернатора, столица Урала вела масштабную кампанию, в рамках которой была разработана подробная концепция «умного города».