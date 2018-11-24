Опыт заявочной кампании на проведение ЭКСПО будет использован в Свердловской области

Posted 24 ноября 2018,, 05:35
Published 24 ноября 2018,, 05:35
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
После оглашения результатов голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что опыт участия Екатеринбурга в заявочной кампании будет использоваться в реализации других проектов. По словам губернатора, столица Урала вела масштабную кампанию, в рамках которой была разработана подробная концепция «умного города».
Мы выросли, стали сильнее и увереннее, приобрели колоссальный опыт, сказал глава региона.
Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что весь мир увидел новую Россию, динамичную и современную.
Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин пояснил, что после участия в конкурсе Екатеринбург отметит 300-летие в новом облике, будет завершена транспортная реформа и ремонт дорог, информирует Официальный сайт правительства Свердловской области.