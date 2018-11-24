Верхнесалдинец отправится на 9 месяцев в колонию строго режима за пьяное вождение

При вынесении приговора суд исходил из характеристик подсудимого - с 16 лет он занимается грабежами и кражами, а из мест лишения свободы освободился в мае 2018 года. Как сообщают «Вечерние Ведомости», ближайшие 9 месяцев верхнесалдинец проведёт в колонии строго режима.