Спортсмены из ГГО завоевали серебро на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

Posted 25 ноября 2018,, 07:00
Published 25 ноября 2018,, 07:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Всего в соревнованиях приняли участие около 100 юношей и девушек из городов Свердловской области. Спортсменам предстояли подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление полосы препятствий.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победителями стали спортсмены из Екатеринбурга, второе место у команды из Горноуральского городского округа, третье – у Асбеста.
Победители и призеры награждены дипломами, кубками, медалями и подарочными сертификатами, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.