Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей

Из восемнадцати финалистов мы выберем шесть ребят в трех возрастных категориях. Главным призом для них станет поездка в Москву на телеканал СТС, на ближайшие съемки нового выпуска шоу «Уральские Пельмени»,рассказала Юлия Михалкова.