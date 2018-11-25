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Posted 25 ноября 2018, 04:00

Published 25 ноября 2018, 04:00

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей

25 ноября 2018, 04:00
Юные таланты из Свердловской области получили шанс принять участие в шоу «Уральские пельмени». Актриса и ведущая Юлия Михалкова проведёт кастинг среди уральцев.

В Свердловской области пройдёт детский инклюзивный конкурс чтецов «Юный Речевик». Шесть его участников получат шанс принять участие в шоу «Уральские пельмени», съёмки которого пройдут в Москве.

Отобрать детей поручили Юлии Михалковой. Финальный этап кастинга состоится 25 ноября в Свердловской государственной детской филармонии. В гала-концерте примут участие 18 участников. Каждый из них получит возможность прочитать своё любимое произведение со сцены.

Из восемнадцати финалистов мы выберем шесть ребят в трех возрастных категориях. Главным призом для них станет поездка в Москву на телеканал СТС, на ближайшие съемки нового выпуска шоу «Уральские Пельмени»,рассказала Юлия Михалкова.

URA.ru сообщает, что в предыдущих отборочных этапах кастинга приняли участие более 1000 детей из 14 городов Свердловской области.

#Свободное время#Новости УрФО#Дети#Свердловская область#Кастинг#Уральские пельмени#Екатеринбург
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