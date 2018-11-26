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Posted 26 ноября 2018,, 01:30

Published 26 ноября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Хотел расслабиться: салдинец получил пять лет строгого режима за хранение наркотиков

26 ноября 2018, 01:30
34-летний житель Верхней Салды приговорен к пяти годам лишения свободы за хранение наркотиков в крупном размере.

Мужчина вместе с сожительницей снимал дом в одном из коллективных садов в Верхней Салде. Там он и был задержан полицейскими. При нем был сверток, как показала экспертиза, в свертке находился синтетический наркотик.

Салдинец рассказал, что наркотик он купил для себя, чтобы расслабляться. Его гражданская жена была не против и, несмотря на беременность, а затем и на родившегося ребенка, сама употребляла запрещенное вещество.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и грабежи. Информация о сожительнице мужчины передана в отдел по делам несовершеннолетних.

По решению суда салдинец был приговорен к пяти годам колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере, пишет vsalde.ru.

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#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Суд#Приговор#Наркотики#Хранение
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