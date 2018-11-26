tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2018, 07:37

Published 26 ноября 2018, 07:37

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Владислав Пинаев стал лучшим пловцом среди чиновников Свердловской области

26 ноября 2018, 07:37
24 ноября в Нижнем Тагиле состоялась ХХII Спартакиада по плаванию, в которой соревновались сотрудники администраций муниципальных образований. Победителем турнира стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

24 ноября в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле в 10:30 состоялся турнир по плаванию областной спартакиады. В нем приняли участие чиновники из Артемовского, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска и Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев победил с результатом 27,75 сек на дистанции в 50 метров. Вторым стал Евгений Кайзер из Артемовского, третье место досталось тагильчанину Владимиру Киму.

Среди женщин победу одержала Ирина Еремеева, второе место взяла Елена Смышляева. Обе победительницы представили Нижний Тагил.

Команда Нижнего Тагила в смешанной эстафете сборных муниципальных образований также одержала победу. Вице-чемпионами стали чиновники из Артемовского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#ФОК «Президентский»#Владислав Пинаев#Плавание#Турнир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика