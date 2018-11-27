Пещера с самым крупным ледником обследована в Свердловской области

Posted 27 ноября 2018, 06:45
Published 27 ноября 2018, 06:45
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Как отмечают эксперты, ледник находится недалеко от поселка Полуночное и является самым крупным в Свердловской области. Также, по словам исследователей, он не уступает в масштабах и зрелищности Кунгурской пещере.
В дальнейшем пещера с ледником будет более подробно исследована, будет изучено – кому принадлежат найденные кости, а также будет исследовано ее техническое состояние, пишет ТАСС.
Для туристов, конечно, она находится далековато, но, возможно, местные возьмутся организовать туда экскурсии после того, как мы проведем оценку объекта,сообщают исследователи.