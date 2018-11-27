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Posted 27 ноября 2018, 06:45

Published 27 ноября 2018, 06:45

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Пещера с самым крупным ледником обследована в Свердловской области

27 ноября 2018, 06:45
Уральские спелеологи обследовали пещеру с самым крупным ледником в регионе. Располагается она в Ивдельском районе Свердловской области. Во время обследования в ней были обнаружены кости различных животных.

Как отмечают эксперты, ледник находится недалеко от поселка Полуночное и является самым крупным в Свердловской области. Также, по словам исследователей, он не уступает в масштабах и зрелищности Кунгурской пещере.

В дальнейшем пещера с ледником будет более подробно исследована, будет изучено – кому принадлежат найденные кости, а также будет исследовано ее техническое состояние, пишет ТАСС.

Для туристов, конечно, она находится далековато, но, возможно, местные возьмутся организовать туда экскурсии после того, как мы проведем оценку объекта,сообщают исследователи.

#Наука#Свердловская область#Ивдель
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