Под гипнозом: сотрудница ломбарда в Екатеринбурге отдала экстрасенсу золото и деньги

Сотрудница ломбарда вынесла все золото и деньги после визита «экстрасенса». Визит женщины попал на камеры видеонаблюдения в ломбарде. Как оказалось, пенсионерка приходила к девушке-работнице скупки и ранее. Она обещала ей избавление от порчи, сглаза и удачу в делах, созванивалась с девушкой и, не исключает владелец скупки, воздействовала на нее.