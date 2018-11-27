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Posted 27 ноября 2018, 09:13

Published 27 ноября 2018, 09:13

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Сотрудники полиции Нижнего Тагила получили награды и первые офицерские звания

27 ноября 2018, 09:13
В Нижнем Тагиле состоялось вручение почетных грамот отличившимся сотрудникам правоохранительных органов, а также погон молодым офицерам.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров на селекторном совещании в присутствие руководителей и личного состава вручил Почетную грамоту ГУ МВД России начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города Нижний Тагил Олегу Сараеву за оказание помощи в выполнении задач МВД России.

Глава полиции Нижнего Тагила отметил ,что Сараев помогает решать вопросы по введению в эксплуатацию опорных пунктов полиции.

Медали МВД России «За отличие в службе» II степени были вручены майору внутренней службы Ирине Мишиной, старшему лейтенанту полиции Максиму Нистратову и старшине полиции Елене Федюниной.

Эксперт экспертно-криминалистического отдела Дарья Баранова, инспектор патрульно-постовой службы Межмуниципального управления Сергей Осипов и участковый уполномоченный отдела полиции №17 Антон Хайруллин получили первые офицерские звания.

Также сотрудников полиции поздравил полковник милиции в отставке Павел Федотовских, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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