Сотрудники полиции Нижнего Тагила получили награды и первые офицерские звания

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров на селекторном совещании в присутствие руководителей и личного состава вручил Почетную грамоту ГУ МВД России начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города Нижний Тагил Олегу Сараеву за оказание помощи в выполнении задач МВД России.