Сотрудники полиции Нижнего Тагила получили награды и первые офицерские звания

Posted 27 ноября 2018, 09:13
Published 27 ноября 2018, 09:13
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров на селекторном совещании в присутствие руководителей и личного состава вручил Почетную грамоту ГУ МВД России начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города Нижний Тагил Олегу Сараеву за оказание помощи в выполнении задач МВД России.
Глава полиции Нижнего Тагила отметил ,что Сараев помогает решать вопросы по введению в эксплуатацию опорных пунктов полиции.
Медали МВД России «За отличие в службе» II степени были вручены майору внутренней службы Ирине Мишиной, старшему лейтенанту полиции Максиму Нистратову и старшине полиции Елене Федюниной.
Эксперт экспертно-криминалистического отдела Дарья Баранова, инспектор патрульно-постовой службы Межмуниципального управления Сергей Осипов и участковый уполномоченный отдела полиции №17 Антон Хайруллин получили первые офицерские звания.
Также сотрудников полиции поздравил полковник милиции в отставке Павел Федотовских, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».