УИПК 21-й век и НТИ (филиал) УрФУ подписали договор о сотрудничестве

Согласно договору, стороны являются стратегическими партнерами в реализации преемственных программ среднего профессионального образования и высшего образования. Это означает сотрудничество двух институтов по проекту «Техникум-вуз», что позволяет организовать обучение студентов по «сквозным» согласованным программам, в том числе и с привлечением преподавателей университета. А выпускникам УИПК «21-й век» - зачислиться на сокращенный срок обучения в НТИ (ф) УрФУ без учета результатов ЕГЭ, на основании диплома УИПК «21-й век» о среднем профессиональном образовании.