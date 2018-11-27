Жизнь без зависимостей: форум «Свобода быть собой» пройдет в Нижнем Тагиле 1 декабря

1 декабря в Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум «Свобода быть собой», целью которого является формирования мировоззрения здорового человека.

Эксперты, которые выступят на форуме, расскажут студентам Нижнетагильского торгово-экономического колледжа о психологических механизмах формирования зависимостей, о путях выхода из сложных ситуаций, через опыт самопознания и саморазвития. Мероприятие пройдет в интерактивной форме с обсуждением проблем зависимости, мастер-классами и тренингами. В качестве спикеров перед студентами выступят психологи, журналисты и молодежные лидеры Нижнего Тагила. На площадках форума пройдет три мастер-класса, интерактивные мероприятия в виде тренинга. Участники получат опыт самопознания, осмысления взаимоотношений, творческий опыт и опыт работы в команде, рассказала редакции TagilCity.ru одна из организаторов форума, психолог МБУ ГДМ Лариса Калашникова. Также участники форума «Свобода быть собой» узнают об имеющихся в городе возможностях для ведения здорового образа жизни.