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Posted 27 ноября 2018, 17:00

Published 27 ноября 2018, 17:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Жизнь без зависимостей: форум «Свобода быть собой» пройдет в Нижнем Тагиле 1 декабря

27 ноября 2018, 17:00
1 декабря в Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум «Свобода быть собой», целью которого является формирования мировоззрения здорового человека.

Эксперты, которые выступят на форуме, расскажут студентам Нижнетагильского торгово-экономического колледжа о психологических механизмах формирования зависимостей, о путях выхода из сложных ситуаций, через опыт самопознания и саморазвития.

Мероприятие пройдет в интерактивной форме с обсуждением проблем зависимости, мастер-классами и тренингами. В качестве спикеров перед студентами выступят психологи, журналисты и молодежные лидеры Нижнего Тагила.

На площадках форума пройдет три мастер-класса, интерактивные мероприятия в виде тренинга. Участники получат опыт самопознания, осмысления взаимоотношений, творческий опыт и опыт работы в команде, рассказала редакции TagilCity.ru одна из организаторов форума, психолог МБУ ГДМ Лариса Калашникова.

Также участники форума «Свобода быть собой» узнают об имеющихся в городе возможностях для ведения здорового образа жизни.

#Общество#Нижний Тагил#Форум#Студенты#ЗОЖ#Свобода
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