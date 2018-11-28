Свердловская полиция опознала подозреваемую в краже по ток-шоу на Первом канале

Инцидент произошел 28 августа, тогда же похищенный телефон был сдан в скупку, был составлен портрет похитительницы. Сейчас ее местонахождение установлено. Ранее она проживала в Серове, сейчас, как пишет ZNAK, она проживает в Челябинске. У нее имеются двое детей.