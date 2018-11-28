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Posted 28 ноября 2018, 04:55

Published 28 ноября 2018, 04:55

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Свердловская полиция опознала подозреваемую в краже по ток-шоу на Первом канале

28 ноября 2018, 04:55
Подозреваемая в краже телефона была опознана свердловской полицией, появившись в ток-шоу на Первом канале.

Уроженка Свердловской области попала на телеэкраны, приняв участие в ток-шоу «Мужское/женское», которое выходит на центральном телевидении. На передаче она рассказывала о том, кто «является хорошей матерью».

Однако после участия в шоу ей заинтересовались полицейские. Как оказалось, женщина была опознана, она подозревается в хищении сотового телефона у проводника поезда.

Инцидент произошел 28 августа, тогда же похищенный телефон был сдан в скупку, был составлен портрет похитительницы. Сейчас ее местонахождение установлено. Ранее она проживала в Серове, сейчас, как пишет ZNAK, она проживает в Челябинске. У нее имеются двое детей.

#Свободное время#Женщина#Кража#Серов#Первый канал#Опознание#Телепередача
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