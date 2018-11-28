Свердловская полиция опознала подозреваемую в краже по ток-шоу на Первом канале

Posted 28 ноября 2018, 04:55
Published 28 ноября 2018, 04:55
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Уроженка Свердловской области попала на телеэкраны, приняв участие в ток-шоу «Мужское/женское», которое выходит на центральном телевидении. На передаче она рассказывала о том, кто «является хорошей матерью».
Однако после участия в шоу ей заинтересовались полицейские. Как оказалось, женщина была опознана, она подозревается в хищении сотового телефона у проводника поезда.
Инцидент произошел 28 августа, тогда же похищенный телефон был сдан в скупку, был составлен портрет похитительницы. Сейчас ее местонахождение установлено. Ранее она проживала в Серове, сейчас, как пишет ZNAK, она проживает в Челябинске. У нее имеются двое детей.