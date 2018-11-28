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Posted 28 ноября 2018,, 13:07

Published 28 ноября 2018,, 13:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Выделенная под ЭКСПО территория в Екатеринбурге будет частично застроена

28 ноября 2018, 13:07
28 ноября на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что выделенная под ЭКСПО 2025 территория будет частично застроена. Другую площадь зарезервируют для возможности проведения выставки.

Как заявил глава города, в данный момент ведутся переговоры о развитии площадки, выделенной для ЭКСПО.

Высокинский пояснил, что задача властей Екатеринбурга – осуществить застройку. В планах также создание нового проекта, который все-таки даст возможность проведения всемирной выставки.

В настоящий момент с федеральным центром обсуждают строительство образовательных площадок. Часть территории используют как лесопарковые зоны и задействуют в том случае, если выставка все-таки будет проходить в городе.

Дальнейшие планы по застройке земельного участка, выделенного для выставки, обсудят в рамках форума 100+ Forum Russia и на других мероприятиях, сообщает Urbc.ru.

#Общество#Новости УрФО#Выставка#Экспо#Территория#Застройка#Екатеринбург-Экспо#Александр Высокинский#Екатеринбург
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