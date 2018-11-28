Выделенная под ЭКСПО территория в Екатеринбурге будет частично застроена

Posted 28 ноября 2018,, 13:07
Published 28 ноября 2018,, 13:07
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как заявил глава города, в данный момент ведутся переговоры о развитии площадки, выделенной для ЭКСПО.
Высокинский пояснил, что задача властей Екатеринбурга – осуществить застройку. В планах также создание нового проекта, который все-таки даст возможность проведения всемирной выставки.
В настоящий момент с федеральным центром обсуждают строительство образовательных площадок. Часть территории используют как лесопарковые зоны и задействуют в том случае, если выставка все-таки будет проходить в городе.
Дальнейшие планы по застройке земельного участка, выделенного для выставки, обсудят в рамках форума 100+ Forum Russia и на других мероприятиях, сообщает Urbc.ru.