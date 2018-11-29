tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2018, 08:50

Published 29 ноября 2018, 08:50

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Фотовыставка и стихи: акция «Пассажир в партере» пройдет на ж/д вокзале Екатеринбурга

29 ноября 2018, 08:50
30 ноября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга выступят свердловские поэты и актеры. Также будет организована фотовыставка.

Творческая акция «Пассажир в партере» пройдет в Екатеринбурге 30 ноября. Поэты Свердловской области Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Алексей Холодов, Владислав Семенцул, Софья Манул прочтут свои стихи, актёры екатеринбургского свободного театра имени Саманты Смит поставят спектакль «Старуха».

Кроме того, в здании вокзала будет открыта фотовыставка «Про ЖД. Всё самое интересное», сообщает «Областная газета».

#Свободное время#Новости УрФО#Выставка#Спектакль#Железнодорожный вокзал#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика