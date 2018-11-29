Глава Минстроя РФ Владимир Якушев прибудет в Екатеринбург

Posted 29 ноября 2018,, 06:12
Published 29 ноября 2018,, 06:12
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В рамках международного форума состоится награждение призеров IV регионального строительного конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости, в которой примет участие глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Его имя, а также имя заместителя главы Министерства Натальи Антипиной значатся в списке гостей форума.
Приезд Якушева также анонсировал в своем выступлении сенатор Аркадий Чернецкий, заявив, что министр приедет, если «не произойдет чего-то неординарного, что изменит его график». Также Чернецкий добавил, что темы, озвучиваемые на международном форуме, очень интересны Якушеву.
В 2018 году в 100+Forum Russia ожидается участие 10 тысяч человек. Планируется 350 спикеров, 30 из которых – гости из-за границы, сообщает ЕАН.