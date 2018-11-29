Глава Минстроя РФ Владимир Якушев прибудет в Екатеринбург

В рамках международного форума состоится награждение призеров IV регионального строительного конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости, в которой примет участие глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Его имя, а также имя заместителя главы Министерства Натальи Антипиной значатся в списке гостей форума.