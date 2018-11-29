tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2018, 03:00

Published 29 ноября 2018, 03:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Контроль за перевозкой свердловских школьников будет усилен

29 ноября 2018, 03:00
Правительство Свердловской области планирует усилить контроль за перевозками учащихся к учебным заведениям и местам отдыха. Ответственность за безопасность перевозок будут нести главы муниципалитетов.

На балансе Свердловской области находится 472 школьных автобуса. Для усиления профилактической работы по предотвращению ДТП с участием детей в областном правительстве приняли решение усилить контроль за перевозками учащихся. Согласно предложениям вице-губернатора Азата Салихова, контроль за перевозками и ответственность за их безопасность предлагается возложить на глав муниципалитетов.

На данный момент, уральские школьники пользуются разработанным родителями и инспекторами ГИБДД маршрутами безопасности, которые позволяют найти самый надёжный путь от дома до школы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

#Транспорт#Дети#Свердловская область#Безопасность#ГИБДД#Школьники#Областное правительство#Перевозка детей#Автобусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика