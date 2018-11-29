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Posted 29 ноября 2018,, 07:06

Published 29 ноября 2018,, 07:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«По стакану в день»: Куйвашев предложил напоить жителей Свердловской области молоком

29 ноября 2018, 07:06
Губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести в Свердловской области программу оздоровления «Стакан молока в день».

На заседании областного правительства губернатор Свердловской области предложил главам министерств рассмотреть возможность реализации новой оздоровительной программы, которая предполагает выделение каждому жителю региона по станану уральского молока ежедневно.

Уральское молоко – одно из самых лучших в России. Предлагаю программу «Один стакан молока в день»,сказал Куйвашев.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Однако механизм работы программы пока не разработан. Заняться этим губернатор поручил главам министерств.

Возможно, что для начала проект будет запущен в школах и столовых при профильных учебных заведениях, информирует «Наша газета».

Между тем, в настоящий момент почти четверть свердловских детей имеет риск развития патологий.

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#Общество#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Молоко
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